Operação da PM no Morro Dona Marta tem intenso confronto: "Tiroteio surreal"

A- A+

Moradores do Morro Dona Marta, em Botafogo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e das proximidades da comunidade tiveram uma madrugada de violência nesta sexta-feira (26). Uma operação da Polícia Militar para desmobilizar um evento de música irregular resultou num intenso tiroteio na região, que começou por volta das 4h40.

Nas redes sociais, internautas relataram uma madrugada de pânico com o barulho dos disparos. "Tiroteio surreal no Dona Marta rolando desde 4h40. Bom dia, Rio de Janeiro", escreveu uma usuária do Twitter. Outro comentou sobre a intensidade do confronto: "(...) Ficou uns 10, 15 minutos direto, sem parar. Não ouvia tanto tiro assim há uns bons anos aqui em Botafogo". ]

Outra internauta também comentou a violência na região: "(...) Estou aqui na (Rua) Real Grandeza. Acordei com a quantidade de tiros, nunca vi. Me parece que foi ali embaixo, na altura da praça".

De acordo com a PM, atuam no local equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Além do evento de música, as equipes visam a prender criminosos que atuam no local, afirmou a corporação. Não há informações sobre prisões ou apreensões.

Veja também

FINITUDE Tina Turner: o que é morte natural, a causa do falecimento da cantora