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OPERAÇÃO VENATRIX Agreste: polícia faz operação contra bando que movimentava R$ 650 mil por mês com crime organizado Quadrilha atuava com uma estrutura semelhante à de uma empresa, informou a Polícia Civil de Pernambuco

Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) combateu grupos que atuam com o crime organizado e tráfico de drogas em Surubim, no Agreste de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (6).



Outros alvos foram identificados pela Operação Venatrix nas cidades de Casinhas, Vertente do Lério e Tacaimbó, também no Agreste; Itaquitinga, na Mata Norte; e Custódia, no Sertão do estado.



As investigações da corporação revelaram que o grupo criminoso atuava com uma estrutura semelhante à de uma empresa, com divisão de funções entre líderes, gerentes, responsáveis por pontos de venda de drogas, operadores logísticos e traficantes.

Também foi identificada pela PCPE a existência de um sistema de controle financeiro e territorial que movimentava mais de R$ 650 mil por mês.



Ao todo, 25 mandados de prisão e 17 mandados de busca e apreensão domiciliar foram cumpridos nesta quinta-feira (6), todos expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Surubim.

A operação foi liderada pela delegada de polícia Suelen Corrêa, à época da investigação, titular da Delegacia de Polícia da 116ª Circunscrição (Surubim), unidade integrante da 16ª Delegacia Seccional (16ª DESEC), vinculada à Diretoria Integrada do Interior I (Dinter I).



As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel/PCPE), contando ainda com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (Core/PCPE), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMPE).



Também participaram a Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Giso/SEAP-PE), o Centro de Monitoramento Eletrônico de Pessoas da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Cemep/Seap) e do Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS-PE).

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