A- A+

CHUVAS Operação da Prefeitura do Recife desobstrui cursos d'água do Canal do Jordão, em Boa Viagem A ação teve como foco a retirada de cocheiras irregulares, instaladas nas margens do canal

A Prefeitura do Recife realizou, na última quarta-feira (8), mais uma ação para impedir o descarte irregular de material de obra e lixo em áreas de mangue e cursos d'água. A operação ocorreu na avenida Dom João VI, em Boa Viagem, na Zona Sul, às margens do Canal do Jordão.

A ação teve como foco a retirada de cocheiras irregulares, instaladas nas margens do canal. Os proprietários foram identificados e notificados por maus tratos de animais, além do crime ambiental de erradicação de mangue em uma Unidade de Conservação da Natureza (UCN).



O despejo de resíduos em canais compromete o escoamento das águas, prejudicando a drenagem e trazendo prejuízos à população, especialmente durante o período de chuvas.

A operação foi realizada através das secretarias de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SMAS), Executiva de Controle Urbano (Secon), Executiva de Direitos dos Animais (Seda) e Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), sob coordenação do Centro de Operações do Recife (COP).

“Esta é uma ação que possui vários focos. Inicialmente, vamos desobstruir rios, canais e córregos, para que a drenagem do município não seja comprometida. Com isso, a gente também acaba coibindo crimes ambientais e maus tratos a animais”, explica a Secretária Executiva de Controle Urbano, Marta Lima.

A iniciativa também visa retirar construções irregulares nas margens dos cursos d'água - onde, por lei, é vedada qualquer tipo de edificação.



“Também estão sendo fechados ferros-velhos irregulares, que contribuem para os crimes ambientais. O foco é deixar a cidade cada vez mais limpa, sem nenhum tipo de situação que possa comprometer a drenagem, além de preservar o meio ambiente. É um trabalho em conjunto, sob a coordenação do COP”, complementa Marta Lima.

Veja também

PERIGO "Tivemos que montar uma força-tarefa só pra combater fake news", diz vice-governador do RS