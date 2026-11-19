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Internacional Operação de segurança no Haiti deixa 34 membros de gangues mortos, segundo a polícia A operação teve como alvo "uma base do líder de gangue Ti Lapli", no bairro de Martissant, na capital do país, explicou a polícia em uma mensagem publicada no Facebook

A Polícia Nacional do Haiti anunciou a morte de 34 integrantes de uma gangue durante uma operação realizada nesta quinta-feira (19) em um bairro de Porto Príncipe especialmente afetado pela violência das quadrilhas.

A operação teve como alvo "uma base do líder de gangue Ti Lapli", no bairro de Martissant, na capital do país, explicou a polícia em uma mensagem publicada no Facebook.

Segundo uma testemunha, explosões e uma intensa troca de tiros foram ouvidas na manhã de quinta-feira em Martissant.

O episódio ocorreu em um momento em que Porto Príncipe é palco de uma operação de grande escala do Exército de El Salvador contra as gangues locais.

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, enviou mais de 2 mil soldados ao Haiti, uma iniciativa que ocorre à margem de um marco internacional claramente definido, mas que foi bem recebida tanto pelas autoridades haitianas quanto pela população.

Bukele anunciou nesta quinta-feira a destruição da residência de um líder de gangue no Haiti, a segunda operação desse tipo realizada por tropas salvadorenhas no país caribenho.

Na terça-feira, milhares de haitianos marcharam pelas ruas de Porto Príncipe para manifestar apoio aos salvadorenhos, após o anúncio do governo sobre a formalização de um acordo de cooperação entre os dois países.

A intervenção salvadorenha "gerou uma dinâmica que é indispensável para que outros esforços obtenham resultados", declarou recentemente à AFP Diego Da Rin, especialista em Haiti do Crisis Group.

Diversos atores atuam em campo no combate às gangues: a polícia e o Exército haitianos, uma missão apoiada pela ONU (que conta com aproximadamente 2 mil integrantes de vários países), além de mercenários privados e soldados salvadorenhos.

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos registrou 4.595 mortos e 2.050 feridos em decorrência da violência armada no Haiti entre janeiro e outubro.

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