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OPERAÇÃO OCTÓGONO Quadrilha que lavava dinheiro com empresas clandestinas de internet é alvo de operação em Olinda Suspeitos também praticavam tráfico de drogas e homicídios, segundo informou a Polícia Civil

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) desarticulou uma organização criminosa voltada aos crimes de tráfico de drogas, homicídio e lavagem de dinheiro com o uso de empresas clandestinas de internet em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).



A Operação Octógono cumpriu, na última terça-feira (4), 17 mandados de busca, apreensão domiciliar e ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros, expedidos pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Olinda.

Segundo a PCPE, a investigação foi iniciada em outubro de 2025 e contou com o apoio de 110 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

Esta foi a 56ª Operação de Repressão Qualificada do ano e está vinculada à Diretoria Integrada Especializada (Diresp), sob a presidência da Delegada Thayná Fioresi, titular da 3ª Delegacia de Repressão ao Narcotráfico (3ª DPRN), unidade integrante do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc).

Outros detalhes sobre a operação Octógono serão divulgados durante uma coletiva de imprensa da Polícia Civil de Pernambuco nesta quinta-feira (6).

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