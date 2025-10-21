A- A+

Operação Operação desarticula esquema de fraudes previdenciárias em Pernambuco Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Águas Belas, no Agreste do Estado

Foi deflagrada na manhã desta terça-feira (21), pela Força-Tarefa Previdenciária, a Operação Erebus. A ação tem como intuito desarticular esquema de fraudes previdenciárias em Pernambuco. Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão na cidade de Águas Belas, no Agreste do Estado, expedidos pela 31ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco.

As investigações tiveram início após uma idosa, de 87 anos, acompanhada de uma mulher, de 21 anos, usar documento falso para abrir uma conta bancária. O objetivo era receber valores referentes a quatro anos de mensalidades de benefício não pagas.

De acordo com a Polícia Federal, a jovem é investigada pelo aliciamento de idosos e falsificação de documentos para a obtenção dos benefícios fraudulentos, enquanto a senhora de idade mais avançada estaria sendo usada como “idosa de aluguel”.

As análises realizadas pela Coordenação-Geral de Inteligência da Previdência Social (CGINP) apontam que a idosa se passava por titular de um benefício com suspeita de óbito. Além disso, ambas possuem envolvimento com a Operação Grife, desencadeada pela Delegacia da Polícia Federal em Caruaru, sendo que a idosa já foi indiciada dezoito vezes pela prática de crimes de estelionato previdenciário e já teria se passado por pelo menos treze titulares distintos de benefícios obtidos mediante fraude.

Para o cometimento da fraude, os criminosos utilizavam dados de pessoas já falecidas, com lastro em documentos falsos, em nome das quais eram pleiteados os benefícios irregulares.

O prejuízo ao INSS é de aproximadamente R$ 100 mil, referente a três benefícios analisados das espécies pensão por morte e aposentadoria por idade, sendo que em novos levantamentos se vislumbrou a probabilidade de o dano ao órgão previdenciário federal ser ainda maior. Os pagamentos seguiram sendo feitos mesmo após a morte dos titulares.

