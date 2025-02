Operação desarticula grupo suspeito de aplicar golpes em idosos beneficiários do INSS em PE, CE e PI

A- A+

Uma organização criminosa suspeita de aplicar golpes em idosos beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) foi desarticulada durante a operação Tápias, realizada em conjunto entre as Polícias Civil de Pernambuco e do Ceará.



O grupo, que atuava há cerca de 5 anos, é especializado em furto de cartões magnéticos de idosos e vulneráveis dentro de agências bancárias, em estelionato, falsificação de documentos e lavagem de dinheiro.

Operação aconteceu em Pernambuco e no Ceará | Foto: PCPE/Divulgação

Segundo a Polícia Civil do Estado, os criminosos atuavam em cidades de três estados nordestinos: Pernambuco (Serrita, Parnamirim, Exu e Cedro), Ceará (Penaforte, Brejo Santo, Crato, Iguatu, Campos Sales) e Piauí (Altos e Picos).



As investigações, que iniciaram em julho de 2024, apontaram que, somente nos municípios de Cedro, Serrita e Parnamirim, foram confirmados cerca de 12 golpes contra idosos. O valor do prejuízo não foi divulgado.

Segundo o delegado Marcos Virgínio, seis mandados de prisão preventiva e 10 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. As investigações seguem para identificar outros envolvidos.

"Outras cinco pessoas estão foragidas, mas já tiveram suas prisões preventivas decretadas pela Vara Criminal da Comarca de Serrita. Também apreendemos documentos em nome de terceiros, cartões bancários e maquinetas de cartão, além de um CPU e quatro celulares", detalhou Marcos Virgínio.



A operação ocorreu por meio da Delegacia Seccional de Salgueiro e da Delegacia de Cedro, contando com o apoio da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco e da Polícia Civil do Ceará. Participaram da ação 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães.

