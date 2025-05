A- A+

Pernambuco Operação Dia do Trabalho: PRF divulga balanço das ações em Pernambuco Combate à embriaguez resultou em 20 autuações e dois detidos; mais de mil pessoas foram alcançadas com ações educativas

A Polícia Rodoviária Federal divulgou, nesta segunda-feira (5), o balanço da Operação Dia do Trabalho 2025, que ocorreu entre os dias 30 de abril a 4 de maio, nas rodovias federais de Pernambuco.

Durante esse período, foram intensificadas ações de fiscalização, educação para o trânsito e combate ao crime. No ano passado, o feriado foi em uma quarta-feira e não houve operação para a data.

No balanço deste ano, foram atendidos 40 sinistros nas rodovias federais de Pernambuco, que deixaram 41 pessoas feridas e seis mortas.

Do total de óbitos, quatro envolveram motociclistas. Um dos sinistros graves aconteceu no sábado (3), na BR 232, em São Caetano, no Agreste do estado. Foi uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta, que resultou na morte da passageira e deixou o condutor da moto ferido. O homem se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil, após receber atendimento médico.

Em cinco dias, foram fiscalizadas 2.965 pessoas e 2.652 veículos, emitidas 1.738 autuações e recolhidos 140 veículos irregulares. Com o uso do radar portátil, foram flagrados 313 veículos com excesso de velocidade.

Para combater a embriaguez ao volante, foram realizados 2.411 testes com o bafômetro, que resultaram em 20 autuações e duas prisões por alcoolemia.

Dentre outras autuações, também foram registradas 81 por ausência do uso do cinto de segurança, 78 por ultrapassagens indevidas, 65 por trânsito pelo acostamento, 38 pela falta do capacete e sete pela ausência da cadeirinha.

As ações educativas coincidiram com a abertura do Movimento Maio Amarelo, que busca chamar a atenção para a violência no trânsito. Durante a operação, foram alcançadas 1.100 pessoas através do Cinema Rodoviário e da fiscalização dirigida, que repassa orientações nas abordagens de trânsito.

As atividades de combate ao crime resultaram em nove veículos recuperados, 66 mil maços de cigarro apreendidos e 16 pessoas detidas por diversos crimes.

Para prevenir colisões graves, foram retirados 51 animais de grande porte das rodovias federais, além de ser prestado auxílio a 67 motoristas, que tiveram problemas mecânicos ou se envolveram em sinistros sem vítimas.



Veja também