Operação do MP mira quadrilha especializada em golpes de pirâmide financeira, em Niterói

Uma operação do Ministério Público do Rio e da Polícia Civil cumpriu, na manhã desta terça-feira (21), seis mandados de prisão contra uma quadrilha especializada em aplicar golpes de pirâmide financeira, em Niterói, na região metropolitana do Rio. Até o momento, três pessoas foram presas. Entre elas, Suellen Marquese Mendonça, André Vitor de Oliveira Silva e o policial civil lotado na delegacia de Belford Roxo, Giovane Andrade da Costa.

Segundo investigadores, André Vitor é irmão de André Felipe de Oliveira Silva, apontado como chefe da organização criminosa. Ele foi preso em março deste ano por porte ilegal de arma de fogo. André foi detido por policiais militares em um hospital particular de Niterói. Na ocasião, os agentes encontraram um arsenal armazenado no porta-malas de seu veículo. Já Suellen Marques é ex-mulher de André. Ainda de acordo com a investigação, o grupo responsável pela empresa Atrio Invest, com sede em Niterói, prometia investimentos com alto retorno financeiros. Segundo o Ministério Público, ao menos mil pessoas foram lesadas pela quadrilha.

Os detidos foram encaminhados para a 76ª DP (Niterói), com o apoio da Corregedoria e da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte).

O objetivo da ação é cumprir seis mandados de prisão contra uma organização criminosa voltada para a prática de estelionato através de supostos investimentos em renda variável. Ao todo, o MPRJ denunciou 15 pessoas pelos crimes de organização criminosa armada, estelionatos, crime contra a economia popular e lavagem de dinheiro. Os mandados, expedidos pela 1ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, estão sendo cumpridos em Niterói e Rio de Janeiro.

