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PONTO DE ACESSO Operação mira grupo criminoso que tentava impor controle de provedores de internet em bairros da RMR Ação cumpre mandados em Recife e em Jaboatão dos Guararapes contra grupo suspeito de extorsão, sabotagem de rede e ameaças a moradores e provedores

Com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que tentava impor o controle do mercado de internet em bairros estratégicos da Região Metropolitana do Recife (RMR), o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), por meio do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), e a Polícia Militar, deflagaram, na manhã desta sexta-feira (3), a Operação Ponto de Acesso.



Ao todo, segundo informou o MPPE, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no Recife e em Jaboatão dos Guararapes.



De acordo com as investigações, a atuação do grupo concentrava-se em localidades como Ibura, Jordão, Areias, no Recife, e áreas próximas, onde operavam mediante sabotagem de infraestrutura de telecomunicações, ameaças a moradores e extorsão de empresas provedoras de internet.





Elo com facção nacional

Os levantamentos apontaram que o esquema criminoso possui vínculo direto com o tráfico de entorpecentes e com uma facção criminosa de âmbito nacional — o nome da organização não foi informado até o momento.



Para interromper a atuação do grupo e garantir a segurança dos moradores e trabalhadores do setor de tecnologia, o MPPE solicitou medidas cautelares à Justiça, buscando reestabelecer o livre mercado do setor na região.

Operação contou com a participação de 18 membros e servidores do Gaeco do MPPE. Foto: Divulgação / Ministério Público de Pernambuco (MPPE)





A instituição informou que a ofensiva faz parte da Operação Convergência Nacional, uma mobilização coordenada pelo Grupo Nacional de Combate às Oganizações Criminosas (GNCOC), do Ministério Público Brasileiro.



No âmbito local, a operação contou com a participação de 18 membros e servidores do Gaeco do MPPE, além de 50 policiais militares. Ao longo do dia, o balanço final com os materiais apreendidos deve ser divulgado.

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