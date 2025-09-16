A- A+

Tráfico Operação do MPRJ tem como alvos 22 suspeitos de integrar o CV em Teresópolis Entre os denunciados está Carlos Eduardo Santos da Silva, apontado como um dos principais chefes da facção no interior do Rio; ele está preso e será transferido para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD) em Bangu 1

O Ministério Público do Rio (MPRJ) e a Polícia Civil deflagraram, nesta terça-feira, uma operação que mira 22 suspeitos de integrar o braço do Comando Vermelho (CV) que age em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Os agentes cumprem 22 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. De acordo com a denúncia, o grupo atua nas comunidades Paineiras, Fonte Santa e Quinta Lebrão e visa a expandir os territórios da facção criminosa. Para isso, intimida moradores e age de forma violenta contra desafetos.

Entre os denunciados está Carlos Eduardo Santos da Silva. Ele é apontado como um dos principais chefes do CV no interior do estado e está preso. Agora, a pedido do MPRJ, Carlos Eduardo será transferido para o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), no Presídio de Segurança Máxima Bangu 1, no Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio.



Os denunciados respondem por tráfico de drogas e associação para o tráfico com participação de adolescentes. Os mandados, obtidos junto à 2ª Vara Criminal de Teresópolis, são cumpridos em diversos bairros da cidade, na capital fluminense e também nos presídios onde seis dos réus se encontram presos.

Batizada de Operação Toronto, a ação mobiliza equipes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPRJ com poio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI), também do MP. Ação acontece em conjunto com a 110ª DP (Teresópolis) e o 30º BPM (Teresópolis), além da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) e do Departamento Penitenciário Nacional (Deppen).

