Operação Eleições 2024: SDS detalha ações de segurança para o 2º Turno em Olinda e Paulista

A- A+

A Secretaria de Defesa Social (SDS) detalhou, na manhã desta quarta-feira (23), as ações do esquema de segurança para o 2º Turno das Eleições nos municípios de Olinda e Paulista.

A reunião aconteceu no auditório da SDS, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Na ocasião, estiveram presentes os integrantes das Forças de Segurança Pública do Estado.

Ao longo de todo o período da operação, que foi iniciada no dia 7 de agosto, Olinda e Paulista contaram com 2.712 postos extras de trabalho. O número é menor que os 37.491 postos da operação no 1º Turno, que teve ações em todo o Estado.

Para o domingo (27) de votação, a Operação Eleições 2024 contará com 1252 postos de trabalho. Desse efetivo, 981 serão de policiais militares, 57 de policiais civis, 65 de bombeiros militares, 16 da polícia científica, 17 de agentes da defesa civil, 16 da corregedoria e 100 da sede da SDS.

Além dos postos, o dia da votação também contará com o auxílio de câmeras da Prefeitura de Olinda, plataforma de observação elevada e Operação Drones (GTA).

A ativação do Centro Integrado de Comando e Controle Estadual (CICCE) tem início a partir das 7h desta sexta (25) e vai até às 7h da segunda (28).

“Todo planejamento foi feito com base nos locais de votação que foram fornecidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, a quantidade de eleitores em cada ponto de votação e a análise de risco que é feita pela inteligência da SDS, de forma que dimensiona, da melhor maneira possível, tanto de policiamento preventivo, quanto a estrutura de polícia judiciária, feita pela Polícia Civil e Federal”, afirmou Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco.

Alessandro Carvalho, secretário de Defesa Social de Pernambuco | Foto: Juana Carvalho/ Folha de Pernambuco

Atenção em possíveis compras de voto

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, ressaltou que haverá uma atenção maior a possíveis casos de compras de votos.

No 1º turno, um drone da SDS registrou um flagrante do crime eleitoral.

“Todo esse esforço de drones que estavam distribuídos pela Região Metropolitana e pelo Interior do Estado foram trazidos para atuar nessas duas cidades (Olinda e Paulista). Então além do policiamento por terra, também teremos os helicópteros do Grupamento Tático Aéreo e dezenas de drones”, disse.

Alessandro também concedeu dicas para os eleitores das duas cidades.

“Se dirijam no momento que for melhor para cada um, que exerçam o direito de voto e que não façam aglomeração em frente aos locais de votação, pois isso pode configurar boca de urna, e o policiamento presente vai pedir para que se dispersem”, aconselhou.

Veja também

BRICS Declaração do Brics pede reforma da ONU e projeta nova ordem global