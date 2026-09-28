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segurança Operação Eleições 2026 tem ações integradas com recorde de lançamentos A ação para o período eleitoral conta com as participações da SDS-PE, da Polícia Federal (PF), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF)

A Operação Eleições 2026 terá ações integradas do dia 1º de outubro até o dia 5 do próximo mês.

Os detalhes da operação foram divulgados pela Secretaria de Defesa Social em entrevista coletiva nesta segunda-feira (28).

A ação para o período eleitoral conta com as participações da SDS-PE, da Polícia Federal (PF), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Maior operação

A Operação Eleições 2026 será a maior realizada em Pernambuco. Entre os dias de ação, serão 32.799 postos de trabalho na segurança pública.

Esse número refere-se ao lançamento das equipes e não ao número de profissionais. O investimento total para o pagamento de diárias supera os R$ 5 milhões.

Apenas no dia das eleições, serão 15.066 profissionais de segurança atuando do Litoral ao Sertão.

De acordo com o secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, o planejamento tem como objetivo atuar de forma preventiva.

“Iniciamos o planejamento para as Eleições há alguns meses de forma integrada com o TRE, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal (PRF) para garantir a segurança do pleito. Procuramos agir de maneira preventiva para tentar inibir que crimes sejam praticados como a compra de voto e transporte irregular de eleitores”, disse.

Uma novidade para a Operação Eleições 2026 será o aumento do uso de drones para atuar durante o dia.

Na coletiva, foi apresentado o caso de compra de votos em Pesqueira, nas Eleições 2024, que teve a prisão em flagrante possível por meio das imagens aéreas.

“Teremos 42 drones distribuídos de forma estratégica pelo estado para que a gente possa checar e, em confirmando, tomar as medidas devidas de prisão e autuação dessas pessoas que tentam macular o processo democrático das eleições”, completou o secretário.

Todas as delegacias do estado vão ficar abertas em regime de plantão a partir das 7h do sábado (3) e seguem até o fim da apuração dos votos no dia seguinte.

Ação integrada

A Polícia Federal tem como missão atuar na repressão aos crimes eleitorais. No período das eleições, há uma ação conjunta com as polícias civis dos estados.

A superintendente da PF em Pernambuco, Adriana Vasconcelos, pontuou quais ações são realizadas durante o período eleitoral.

"Há um ajuste com as polícias civis nos estados para apoiar a Polícia Federal nesse trabalho de investigação. Seja durante as eleições, seja na deflagração do pleito eleitoral, seja imediatamente antes ou imediatamente depois", disse.

No total, a PF terá cerca de 70% do efetivo destinado ao processo eleitoral. Ficam de fora os profissionais necessários para atuação administrativa.

"Todo o restante do efetivo está empregado nas eleições. Ele vai ser distribuído nos três polos da Polícia Federal, que são três em Pernambuco: Recife, Caruaru e Salgueiro", informa Adriana.

A diretora do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE), Bruna Campello, destacou que a segurança é uma preocupação do tribunal para o pleito eleitoral.

Com o planejamento divulgado pela SDS, a diretora garante que o tribunal está preparado para as eleições em Pernambuco. “Estamos nas últimas etapas de preparação para as eleições. Estamos caminhando graças ao apoio de todas as forças de segurança”, pontua.

Também presente na coletiva, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) é responsável por garantir a circulação das pessoas através das vias federais.

Segundo o superintendente Cleiton Medeiros, esse fluxo de pessoas será a missão principal: “A gente vai focar no fluxo de veículos nas rodovias federais, de forma também a evitar acidentes ou manifestações para bloquear as vias”.



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