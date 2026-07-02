A- A+

POLÍCIA Operação em PE e outros estados mira grupo que distribuía celulares roubados por serviços postais Ação acontece de forma simultânea em dez estados e cumpre 41 mandados de busca e apreensão

Uma operação deflagrada nesta quinta-feira mira uma rede de receptadores que usa serviços postais para distribuir telefones celulares roubados e furtados para diversas regiões do país e, assim, abastecer o mercado ilegal dos aparelhos.

A ação acontece no Rio de Janeiro e em outros nove estados — Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará. Os agentes cumprem 41 mandados de busca e apreensão. Três pessoas foram presas.

A ação faz parte da Operação Rastreio e é um desdobramento de investigações feitas pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM). Essa nova fase é resultado de um trabalho integrado entre a Polícia Civil e a Receita Federal.

Durante as investigações, os dois órgãos interceptaram e apreenderam remessas postais contendo celulares roubados ou furtados. Os aparelhos estavam com restrições junto à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e com os números de identificação (Imeis) bloqueados, confirmando a origem ilícita deles.

As investigações revelaram que, ao chegarem ao seu destino, os celulares eram revendidos. Segundo os policiais, esse esquema ajudava a alimentar a cadeia do roubo e do furto de celulares nas grandes cidades.

Todos os aparelhos recolhidos nesta quinta-feira passarão por uma triagem para verificar a situação de cada Imei e identificar equipamentos roubados, furtados ou com algum tipo de restrição de uso.

As investigações também buscam identificar toda a estrutura da organização criminosa, desde os responsáveis pelos roubos e furtos, passando por quem faz o transporte e o envio dos aparelhos, até chegar aos distribuidores e comerciantes que abastecem o mercado ilegal.

Operação Rastreio

A Operação Rastreio é uma iniciativa do governo do estado voltada ao combate de toda a cadeia criminosa envolvida no roubo, furto, transporte, receptação e comercialização ilegal de celulares. Desde o início da operação, mais de 13 mil aparelhos foram recuperados — cerca de seis mil já estão com seus donos. As ações também resultaram na prisão de mais de 900 criminosos, entre autores de roubos e furtos, receptadores e comerciantes envolvidos no esquema.

Veja também