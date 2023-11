A- A+

PIRATARIA Operação em Pernambuco derruba sites e apps de streaming de pirataria A ação contou com o apoio de autoridades do Reino Unido, Estados Unidos, Argentina e Peru

A Polícia Civil de Pernambuco desencadeou, nesta terça-feira (28), a sexta fase da Operação 404, com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com a corporação, após autorização da 15ª Vara Criminal do Recife, foram bloqueados 64 sites e 12 aplicativos de streaming ilegais por violação de direito autoral e divulgação ilegal para lucrar com o conteúdo audiovisual de produções.

As investigações começaram em janeiro deste ano e, em outubro, o Ministério da Justiça deu parecer para o bloqueio dos sites.

"Iniciamos as investigações para colaborar, levantando os serviços, websites e aplicativos que disseminam pirataria na internet e também vírus contaminando o celular e o computador dos usuários que acessam", explicou o delegado Eronides Meneses, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos, em coletiva de imprensa, nesta terça-feira, no Recife.

A ação contou com o apoio de autoridades do Reino Unido, Estados Unidos, Argentina e Peru. "Derrubamos o serviço desses 64 sites aqui no Brasil e internacionalmente são mais de 300 websites derrubados", completou o delegado.

A próxima fase da operação irá identificar os administradores do site para buscar o capital obtido com a pirataria. "A grande maioria lucra com assinatura e propaganda", finalizou Eronides Meneses.

