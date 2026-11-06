A- A+

Operação Helvetia Operação em Pernambuco mira suspeitos de aliciar e enviar mulheres à Suíça para exploração sexual Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em três endereços em Limoeiro e Paudalho, e bloqueio de mais de R$ 1 milhão em bens e ativos financeiros

Um grupo suspeito de aliciar e enviar mulheres à Suíça para fins de exploração sexual e de ocultar valores obtidos com a atividade ilícita é alvo da Operação Helvetia, deflagrada pela Polícia Federal (PF) nesta sexta-feira (6).



A corporação cumpre mandados de busca e apreensão em três endereços nas cidades de Limoeiro, no Agreste, e em Paudalho, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.



Medidas de sequestro e bloqueio de bens e ativos financeiros em valores que ultrapassam R$ 1 milhão também são cumpridas, sendo todas as ordens expedidas pela 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do estado.



Elementos reunidos no inquérito policial apontam que mulheres teriam sido aliciadas no Brasil mediante promessas de trabalho no exterior.

"Após a chegada à Suíça, teriam sido submetidas a pressões psicológicas, ameaças e exploração sexual, com a imposição de remessa periódica ao Brasil de parte substancial dos valores obtidos", informou a PF.



O objetivo da operação é aprofundar a investigação que apura os crimes de tráfico internacional de pessoas para fins de exploração sexual, organização criminosa e lavagem de capitais, com penas que ultrapassam os 30 anos de reclusão.

Veja também