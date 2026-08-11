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Voto Lacrado Operação da PF em Pernambuco mira suspeitos de corrupção eleitoral no pleito municipal de 2024 Investigação foi iniciada após apreensão de R$ 100 mil em espécie no interior de um veículo abordado em Pernambuco

A apreensão de R$ 100 mil em espécie no interior de um veículo abordado em Pernambuco durante o período eleitoral de 2024 resultou na operação "Voto Lacrado", deflagrada pela Polícia Federal em Pernambuco (PF) nesta terça-feira (11).



Estão sendo cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de Garanhuns e Tupanatinga, no Agreste, e em Petrolina, no Sertão do estado, contra suspeitos de corrupção eleitoral.

Segundo a PF, a quantia alvo de investigação estava guardada em uma embalagem lacrada no interior de um carro interceptado durante o período eleitoral daquele ano.



"No automóvel, também foram encontrados materiais de propaganda eleitoral", informou a corporação, que não divulgou a cidade e nem com quem o dinheiro foi localizado à época.

A PF destaca que as diligências desta terça-feira buscam apreender aparelhos eletrônicos, documentos, mídias e outros elementos que possam esclarecer a origem, a circulação e a destinação dos valores.

Ainda de acordo com a PF, o nome "Operação Voto Lacrado" faz referência à forma como o dinheiro foi encontrado e à investigação sobre possível comprometimento indevido da liberdade de escolha do eleitor.

"Os fatos investigados podem caracterizar, em tese, o crime de corrupção eleitoral, previsto no artigo 299 do Código Eleitoral", ressaltou a corporação.

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