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Região Metropolitana do Recife

Operação em Pernambuco mira suspeitos de violar cofres de estabelecimentos comerciais no Nordeste

Crimes teriam ocorrido entre dezembro de 2022 e maio de 2023, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe

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Investigações apuram a participação do grupo criminoso em sete furtos contra estabelecimentos comerciais pertencentes a uma mesma pessoa jurídicaInvestigações apuram a participação do grupo criminoso em sete furtos contra estabelecimentos comerciais pertencentes a uma mesma pessoa jurídica - Foto: PCPE/Divulgação

Suspeitos de violar cofres de estabelecimentos comerciais de pelo menos cinco estados do Nordeste e gerar prejuízo aproximado de R$ 386 mil são alvos da "Operação Diamante", deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) nesta quinta-feira (17), no Recife e em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a corporação, estão sendo cumpridos sete mandados de busca e apreensão domiciliar e ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros, expedidos pelo Juízo da 17ª Vara Criminal da Capital, no bairro do Ibura, na Zona Sul do Recife, e no Janga, em Paulista.

As investigações, iniciadas em dezembro de 2022, apuram a participação do grupo criminoso em sete furtos contra estabelecimentos comerciais pertencentes a uma mesma pessoa jurídica.

Os crimes teriam ocorrido entre dezembro de 2022 e maio de 2023, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte e Sergipe, resultando no prejuízo estimado em aproximadamente R$ 386 mil.

"Apurou-se, ainda, que o grupo empregava um modus operandi especializado, caracterizado pela invasão dos estabelecimentos no período noturno, mediante acesso pelo telhado e rompimento de obstáculos. Para a violação dos cofres, eram utilizadas ferramentas específicas, a exemplo de serras e esmerilhadeiras", detalhou a PCPE.

Ainda de acordo com a corporação, o objetivo da operação, coordenada pelos delegados João Paulo de Andrade e Diogo Fajardo, é identificar e desarticular a organização criminosa suspeita de furto qualificado e lavagem de capitais.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da PCPE e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, com o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização e da Polícia Civil da Paraíba (PCPB).

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