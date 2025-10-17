Sex, 17 de Outubro

BEBIDAS ADULTERADAS

Operação em São Paulo mira quadrilha suspeita de falsificação de bebidas com metanol

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol no Brasil subiu de 32 na segunda-feira (13) para 41 na quarta-feira (15) de acordo com o boletim do Ministério da Saúde

Operação em São Paulo mira quadrilha suspeita de falsificação de bebidas com metanol - Foto: Pablo Jacob / Governo de São Paulo

A Polícia Civil do Estado de São Paulo realiza uma operação nesta sexta-feira, 17, para cumprir sete mandados de busca e apreensão contra um grupo suspeito de fabricar e vender bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. A ação faz parte de uma força-tarefa contra casos de contaminação de bebidas pela substância.

"A operação é um desdobramento da ação que desmantelou, na semana passada, uma fábrica clandestina em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, quando uma mulher foi presa em flagrante", disse a Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado.

Conforme a SSP, entre os alvos desta sexta-feira estão familiares da suspeita e o homem que fornecia vasilhames usados na falsificação.

"São investigados por vender a bebida que intoxicou um homem, atualmente internado em estado grave após consumir o produto em um bar localizado na região da Saúde, zona sul da capital paulista", afirmou a pasta.

Dois homens, de 54 e 46 anos, morreram após o consumo de bebida adulterada em um bar na Mooca, zona leste de São Paulo. "A Polícia Civil acredita que todos os casos estão relacionados ao mesmo grupo criminoso", acrescentou a pasta.

Durante as buscas realizadas nesta sexta, foi apreendido, inclusive, o celular do homem que fornecia os vasilhames usados na falsificação. "Os investigadores também identificaram o fornecedor da bebida consumida por uma das vítimas", disse a SSP

Intoxicação por metanol no País
As mortes por intoxicação pela substância no País subiram de cinco para oito, informou o boletim. Duas novas mortes foram registradas em Pernambuco e uma em São Paulo. Com isso, o Estado paulista chegou a seis óbitos por intoxicação por metanol.
 

