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DPCA Operação Escudo Digital: homem é preso em flagrante por posse de pornografia infantil em Olinda A operação também cumpriu mandados de busca e apreensão no Recife e em Jaboatão dos Guararapes

Na manhã desta quarta-feira (29), o delegado Paulo Furtado, gestor do Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), detalhou a operação "Escudo Digital", deflagrada na última terça-feira (28).

A operação cumpriu um mandado de prisão temporária e quatro mandados de busca e apreensão no âmbito da operação nacional de combate a crimes de teor sexual contra crianças e adolescentes.

Operação

De acordo com o delegado, em uma das diligências na cidade de Olinda, Região Metropolitana do Recife, um homem foi preso em flagrante após ser constatado que ele mantinha conteúdos pornográficos infantis. Para além do flagrante, houve o cumprimento do mandado de prisão temporária.

Com o autuado, foram apreendidos dispositivos eletrônicos móveis, além de CPU e notebook, que serão submetidos à perícia.

"Quem compartilha, quem mantém ou produz conteúdo com contexto de sexualidade infantil está incorrendo em um crime previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que sobretudo passou a ser crime de ódio em 2025", ressaltou o gestor do DPCA.

Escudo Digital

Além de Olinda, também houve o cumprimento de mandados de busca e apreensão no Recife e em Jaboatão dos Guararapes, também na Região Metropolitana da capital.

"Existem alguns grupos que pessoas trocam essas imagens, compartilham, vendem, consomem e o fato de tão somente existir o conteúdo armazenado em qualquer aparelho, dispositivo móvel, notebook, HD, enfim, já configura o crime previsto no Estatuto da Criança do Adolescente", completou o delegado.

Segundo Furtado, as investigações continuam. O objetivo é identificar se há outras pessoas envolvidas, comprovar, de maneira clara, a materialidade dos crimes e estabelecer a ligação entre os alvos dos mandados de busca.

"Nada impede que esses indivíduos que foram alvos [da operação] também venham a responder por estupro de vulnerável, se ficar constatado que eles mantiveram conjunção carnal ou outro ato libidinoso diverso com qualquer vulnerável. Quando eu falo vulnerável, é menor de 14 anos ou pessoa que não pode, por qualquer meio, oferecer resistência e não tem capacidade de discernimento", concluiu o delegado.

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