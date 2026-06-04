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Operação Operação fecha fábrica clandestina de cigarros falsos no Cabo de Santo Agostinho Ação realizada pela Sefaz, nesta quinta-feira (4) prendeu 19 pessoas

Uma operação realizada pela Secretaria da Fazenda de Pernambuco (Sefaz-PE), nesta quinta-feira (4), prendeu 19 pessoas após a localização de uma fábrica clandestina que produzia cigarros falsos, em Pontezinha, no Cabo de Santo Agostinho.

Segundo a Sefaz, ainda "foram identificados 25 trabalhadores de nacionalidade paraguaia, que, segundo as primeiras informações levantadas pela equipe, viviam e trabalhavam em condições análogas à escravidão".

De acordo com o comunicado enviado pelo órgão, durante a ação na fábrica, foram encontrados diversos cigarros já prontos para serem comercializados, "além de matéria-prima e equipamentos utilizados na produção".

Após a prisão em flagrante dos envolvidos, os presos permaneceram no local, uma vez que a operação segue em andamento. Com os indícios de crimes federais, a Sefaz afirmou ter acinonado a Polícia Federal para conduzir as investigações. A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) também esteve presente na ocorrência.

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