Operação Finados registra 46 acidentes, com 58 feridos e uma morte nas BRs de Pernambuco

Quarenta e seis acidentes de trânsito com 58 pessoas feridas e uma morte foram registrados durante os cinco dias da Operação Finados, realizada em rodovias federais de Pernambuco, pela Polícia Rodoviária Federal, de quarta-feira (1º) a domingo (5).



O acidente com registro de morte ocorreu na sexta-feira (3), no km 70 da BR-101, no Recife. Um motociclista de 21 anos perdeu o controle da direção, caiu da moto e acabou sendo atingido por um carro. Ele morreu no local.



De acordo com a corporação, foi feito reforço no efetivo e fiscalizações em pontos com maior probabilidade de colisões e criminalidade. Houve redução no número de mortes em comparação com a operação Nossa Senhora Aparecida, realizada de 11 a 15 de outubro, quando foram registrados 45 acidentes, 53 feridos e duas mortes.

No ranking das infrações mais cometidas durante a Operação Finados, estão as ultrapassagens indevidas (140), o não uso do cinto de segurança (120), alcoolemia ao volante (30), desobediência ao descanso obrigatório por parte dos motoristas profissionais (69) e a falta da cadeirinha (18).



Também foram emitidos 46 autos de infração pelo não uso do capacete por condutores e passageiros de motos. A PRF chegou a flagrar, com o radar fotográfico, 549 motoristas dirigindo além da velocidade estabelecida pela via.



A corporação informou que ações educativas e de direitos humanos sensibilizaram mais de 1,3 mil motoristas e passageiros.

No total, cerca de 6,2 mil veículos e 6,4 mil pessoas foram fiscalizadas. Mais de 1,7 mil testes do “bafômetro” foram aplicados.

Por diversos tipos de irregularidades, 202 veículos tiveram de ser recolhidos.

