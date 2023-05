A- A+

Jaboatão Operação flagra desvio de energia em fábrica de gelo suficiente para abastecer 600 casas por um mês Fábrica Kero Gelo estava usando uma conexão direta com a rede elétrica, resultando no roubo de 72.000 kWh de energia

Uma fábrica de gelo localizada no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, foi flagrada consumindo energia elétrica de forma ilegal, sem passar pelo medidor, em uma operação conjunta realizada pela Neoenergia, Polícia Civil e Instituto de Criminalística (IC). A operação foi divulgada pela distribuidora de energia nesta quarta-feira (10).

A equipe identificou que a fábrica Kero Gelo estava usando uma conexão direta com a rede elétrica, resultando no roubo de 72.000 kWh de energia, o suficiente para abastecer cerca de 600 residências na região durante um mês.

Após descobrir a irregularidade elétrica, a equipe da Neoenergia, com o apoio da Polícia Civil e do IC, suspendeu o fornecimento de energia, já que o proprietário da fábrica optou por não negociar com a concessionária.

Toda a energia não medida será cobrada de acordo com as regulamentações estabelecidas pela legislação do setor elétrico.

O dono da fábrica também será alvo de um inquérito policial por crime de furto de energia. Além disso, a polícia encontrou uma arma de fogo e munição no local durante a operação.

Roubo de energia é crime

A Neoenergia Pernambuco destaca que o roubo de energia é um crime punível nos termos do artigo 155 do Código Penal Brasileiro.

Além de causar prejuízos à população, essa prática representa graves riscos de segurança. Os clientes podem denunciar casos de roubo de energia de forma anônima por meio dos canais de atendimento da concessionária.

