Operação Alvitre II Operação mira fraudes na destinação de emendas parlamentares em Ipojuca MPPE e Polícia Civil cumprem mandados de prisão e de busca e apreensão

A segunda etapa da Operação Alvitre cumpre, nesta quarta-feira (19), três mandados de prisão, 19 mandados de busca e apreensão domiciliar e ordens judiciais de bloqueio de ativos financeiros, sequestro de bens e suspensão do exercício de função pública.

A operação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa dedicada ao desvio de recursos públicos do município de Ipojuca, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

Atuam em conjunto na ação o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Pernambuco (Gaeco/MPPE) e a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), por meio da Delegacia de Polícia da 43ª Circunscrição de Porto de Galinhas, em Ipojuca, que contam com o apoio da Polícia Militar de Pernambuco e das unidades de inteligência das instituições.

As investigações tiveram início em outubro de 2024, com a deflagração da primeira fase da operação, e prosseguiram com integração de esforços entre MPPE e PCPE.

Como resultado dessa colaboração, foram coletadas evidências de que o grupo criminoso agia por meio de fraudes na destinação de emendas parlamentares impositivas.

As pessoas detidas serão ouvidas e os elementos de prova apreendidos com os alvos da Operação Alvitre II serão analisados pelo Gaeco e pela Polícia Civil a fim de esclarecer fatos indicativos da prática dos crimes de corrupção passiva, peculato, lavagem de dinheiro e falsidade documental.

Na execução das diligências desta quarta-feira atuaram 70 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, 12 Promotores de Justiça, 29 servidores do Ministério Público e 35 policiais militares.

As investigações foram acompanhadas pela 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Ipojuca e assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e pelo Núcleo de Inteligência do Ministério Público (Nimppe).

A operação conta, ainda, com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais (CORE/PCPE), do Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS-PE) da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Os detalhes da referida operação serão divulgados pelas assessorias de comunicação do MPPE e da Polícia Civil em coletiva de imprensa nesta quarta-feira.

