Free Provider: Polícia prende suspeitos de extorsão contra empresas de internet no Recife

Grupo cobrava taxas a fornecedores para manter serviços em localidades da Zona Sul da capital pernambucana

Presos estão sendo levados para a Delegacia de Boa ViagemPresos estão sendo levados para a Delegacia de Boa Viagem - Foto: Polícia Civil de Pernambuco/Divulgação

Operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco na manhã desta quarta-feira (3) mira suspeitos de integrar uma organização criminosa que praticava extorsão contra empresas de internet na Zona Sul do Recife.

O grupo cobrava taxas a fornecedores para permitir a permanência da prestação de serviços em localidades de bairros como Ibura e Jordão. 

As investigações contra o grupo criminoso começaram em julho deste ano após denúncias das empresas de internet.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estão sendo cumpridos pela Operação Free Provider ("provedor gratuito", na tradução literal do inglês) seis mandados de prisão preventiva, seis mandados de busca e apreensão domiciliar e ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros. As ordens judiciais foram expedidas pela 13ª Vara Criminal da Capital.

Entre os materiais apreendidos, diz a polícia, estão caixas instaladas em postes para proteger equipamentos de internet e roteadores contra chuva e poeira. Armas e munição também foram encontradas pela polícia.

Os presos e materiais apreendidos são encaminhados para a Delegacia de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

A operação é presidida pelo delegado Alaumo Gomes de Lima, da 8ª Circunscrição Policial do Jordão. Um total de 45 policiais civis atua na execução da operação.

