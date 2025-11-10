Seg, 10 de Novembro

Exército

Operação Guararapes 2025: maior exercício do exército brasileiro chega ao fim em Lagoa Grande

Ação foi conduzida pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE)

Operação Guararapes 2025 contou com a participação de mais de 78 Organizações Militares da Bahia e do PiauíOperação Guararapes 2025 contou com a participação de mais de 78 Organizações Militares da Bahia e do Piauí - Foto: CMNE/Divulgação

A Operação Guararapes 2025, maior exercício militar do Exército Brasileiro, chegou ao fim nesse domingo (9), em Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco.

Conduzido pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE), o exercício contou com a participação de 78 Organizações Militares dos estados da Bahia ao Piauí, reunindo mais de 2.700 militares em um amplo treinamento operacional.

Treinamento na Operação Guararapes 2025Treinamento na Operação Guararapes 2025. Foto: CMNE/Divulgação.

Realizada entre os dias 1º e 9 de novembro, a Operação Guararapes teve como objetivo o adestramento e a prontidão da tropa, garantindo que os militares estejam preparados para atender a qualquer demanda em defesa da nação brasileira.

O exercício buscava simular as dificuldades climáticas e o ambiente operacional dos conflitos contemporâneos.

Além das atividades táticas e logísticas, a operação promoveu uma Ação Cívico-Social (Aciso), que ofereceu atendimentos e serviços gratuitos à população local. 

Operação Guararapes também contou com ações gratuitas para a populaçãoOperação Guararapes também contou com ações gratuitas para a população. Foto: CMNE/Divulgação.

A iniciativa também contou com a participação de estudantes de Jornalismo da Uninassau e da UFPE, da jornalista de guerra Joily Barbosa e de militares da Comunicação Social do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Pernambuco, integrados no Estágio de Correspondente de Guerra — uma ação inédita dentro da Operação Guararapes, voltada à simulação de cobertura jornalística em ambiente de campanha.

Com informações da assessoria
 

