Operação Guararapes 2025: maior exercício do exército brasileiro chega ao fim em Lagoa Grande
Ação foi conduzida pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE)
A Operação Guararapes 2025, maior exercício militar do Exército Brasileiro, chegou ao fim nesse domingo (9), em Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco.
Conduzido pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE), o exercício contou com a participação de 78 Organizações Militares dos estados da Bahia ao Piauí, reunindo mais de 2.700 militares em um amplo treinamento operacional.
Realizada entre os dias 1º e 9 de novembro, a Operação Guararapes teve como objetivo o adestramento e a prontidão da tropa, garantindo que os militares estejam preparados para atender a qualquer demanda em defesa da nação brasileira.
O exercício buscava simular as dificuldades climáticas e o ambiente operacional dos conflitos contemporâneos.
Além das atividades táticas e logísticas, a operação promoveu uma Ação Cívico-Social (Aciso), que ofereceu atendimentos e serviços gratuitos à população local.
A iniciativa também contou com a participação de estudantes de Jornalismo da Uninassau e da UFPE, da jornalista de guerra Joily Barbosa e de militares da Comunicação Social do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Pernambuco, integrados no Estágio de Correspondente de Guerra — uma ação inédita dentro da Operação Guararapes, voltada à simulação de cobertura jornalística em ambiente de campanha.
Com informações da assessoria