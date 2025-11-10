A- A+

Exército Operação Guararapes 2025: maior exercício do exército brasileiro chega ao fim em Lagoa Grande Ação foi conduzida pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE)

A Operação Guararapes 2025, maior exercício militar do Exército Brasileiro, chegou ao fim nesse domingo (9), em Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco.

Conduzido pelo Comando Militar do Nordeste (CMNE), o exercício contou com a participação de 78 Organizações Militares dos estados da Bahia ao Piauí, reunindo mais de 2.700 militares em um amplo treinamento operacional.

Treinamento na Operação Guararapes 2025. Foto: CMNE/Divulgação.

Realizada entre os dias 1º e 9 de novembro, a Operação Guararapes teve como objetivo o adestramento e a prontidão da tropa, garantindo que os militares estejam preparados para atender a qualquer demanda em defesa da nação brasileira.

O exercício buscava simular as dificuldades climáticas e o ambiente operacional dos conflitos contemporâneos.

Além das atividades táticas e logísticas, a operação promoveu uma Ação Cívico-Social (Aciso), que ofereceu atendimentos e serviços gratuitos à população local.

Operação Guararapes também contou com ações gratuitas para a população. Foto: CMNE/Divulgação.

A iniciativa também contou com a participação de estudantes de Jornalismo da Uninassau e da UFPE, da jornalista de guerra Joily Barbosa e de militares da Comunicação Social do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de Pernambuco, integrados no Estágio de Correspondente de Guerra — uma ação inédita dentro da Operação Guararapes, voltada à simulação de cobertura jornalística em ambiente de campanha.

Com informações da assessoria



