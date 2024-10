A- A+

MORTE DE LIAM PAYNE Polícia faz operação no hotel de Buenos Aires em que Liam Payne morreu Procedimento aconteceu um dia após o MP argentino ter recebido o pai do músico, Geoff Payne

A polícia argentina fez uma operação de busca na quarta-feira (23) no hotel de Buenos Aires onde o músico britânico Liam Payne, ex-integrante da banda One Direction, morreu há uma semana, aos 31 anos, após cair de um quarto no terceiro andar.

Agentes das divisões de investigações especiais e tecnológicas foram enviados ao hotel CasaSur "para uma operação de busca ordenada pelo Ministério Público (...) para apreensão de elementos de interesse para a investigação", afirmou uma fonte policial que pediu para não ser identificada.

O procedimento aconteceu um dia após o MP argentino ter recebido o pai do músico, Geoff Payne, e informado que os resultados dos exames toxicológicos realizados no seu filho não haviam sido divulgados pela instituição.

Na segunda-feira, diversos veículos de comunicação divulgaram que o músico britânico tinha várias drogas no organismo, incluindo "cocaína rosa", crack e metanfetamina, quando caiu da varanda do seu quarto.

"O representante do Ministério Público informou ao pai que os exames toxicológicos e histopatológicos complementares à autópsia ainda não foram concluídos e que os resultados são necessários para discernir sobre a entrega do corpo", afirmou o MP em um comunicado divulgado na terça-feira.

Embora não exista um prazo estipulado para os resultados das análises toxicológicas, uma fonte do MP disse à AFP que podem ser concluídas esta semana.

O Ministério Público também citou "perícias em celulares, computadores, fotografias e vídeos de câmeras de segurança que exigem um tempo mais prolongado de análise".

Além disso, "foram tomados vários depoimentos para reconstituir as últimas horas da vítima e o cenário dos acontecimentos", acrescenta o MP no comunicado.

O astro da música pop faleceu no dia 16 de outubro, aos 31 anos, vítima de "múltiplos traumas" e "hemorragia interna e externa".

