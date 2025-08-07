Qui, 07 de Agosto

OPERAÇÃO IGARASSU

Polícia do DF faz ação em PE contra suspeitos que se passavam por mulheres para extorquir vítimas

Operação cumpre 10 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Prejuízo estimado passa dos R$ 100 mil

Fachada do DepatriFachada do Depatri - Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7), a Operação Igarassu, que cumpre mandados em Pernambuco contra membros de uma organização criminosa suspeitos de se passar por mulheres para extorquir vítimas.

A Operação Igarassu conta com apoio da Polícia Civil de Pernambuco e cumpre um total de 10 mandados de prisão e 14 de busca e apreensão. Os alvos são os investigados e beneficiários diretos dos valores obtidos de forma ilícita.

Até agora, aponta a Polícia Civil do DF, mais de 30 vítimas foram identificadas. O prejuízo financeiro é estimado em mais de R$ 100 mil. 

De acordo com a polícia, as investigações revelaram que o grupo criminoso usava sites e aplicativos de relacionamento. Nessas plataformas, os membros fingiam ser mulheres para atrair e enganar as vítimas. 

"Após estabelecerem contato e obterem os números de telefone, os criminosos davam início às extorsões, ameaçando as vítimas e afirmando serem integrantes de uma facção criminosa atuante no DF. Os autores alegavam que as vítimas haviam se envolvido com mulheres ligadas a membros da facção e, para evitar represálias violentas, exigiam o pagamento de valores elevados", explicou a Polícia Civil do Distrito Federal.

Durante as investigações, a polícia brasiliense identificou que os autores das extorsões atuavam em Pernambuco. Alguns, inclusive, de dentro do sistema prisional pernambucano. 

Os alvos da operação estão sendo levados para a sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.

"A Operação Igarassu representa mais um esforço integrado das polícias civis no combate à criminalidade interestadual e ao uso de meios virtuais para a prática de crimes graves, reafirmando o compromisso da PCDF e das instituições parceiras com a segurança pública e a justiça", afirmou a polícia em comunicado.

