Operação interdita 28 laboratórios clandestinos de fabricação de lentes de óculos no Recife

Uma operação interditou, na terça-feira (20), 28 laboratórios clandestinos de fabricação de lentes de óculos no Centro do Recife. Segundo a Polícia Civil de Pernambuco, que divulgou a ocorrência nesta quarta-feira (21), os estabelecimentos irregulares funcionavam no Edifício São Rafael, localizado na rua do Hospício, no bairro da Boa Vista.

Ao todo, 66 pessoas foram conduzidas à Delegacia do Consumidor por flagrante de crime ambiental pela Operação Arcanjo. Na delegacia, foram elaborados os respectivos Termos Circunstanciados de Ocorrências em flagrante delito por infração à Lei nº 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

A Polícia Civil explicou que também foram aplicadas multas e sanções administrativas pelos órgãos parceiros.

Também participaram da ação a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária (Apevisa); a Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH); a Secretaria de Controle Urbano do Recife (Secon); o Programa de Orientação, Proteção e Defesa do Consumidor (Procon); o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea); e o Corpo de Bombeiros.

Mais informações sobre a OIT sobre a Operação Arcanjo serão apresentadas à imprensa nesta quarta-feira (21).

