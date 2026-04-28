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POLÍCIA FEDERAL Operação internacional contra abuso infantil cumpre mandados em Pernambuco; cozinheiro é preso Ação também cumpre dois mandados de busca e apreensão no estado

Um homem de 26 anos, que atuava como cozinheiro em um restaurante na Zona da Mata Norte de Pernambuco, foi preso nesta terça-feira (28) durante uma operação internacional da Polícia Federal contra o abuso de crianças e adolescentes, que também cumpre dois mandados de busca e apreensão no estado, sendo um em Abreu e Lima e outro em Tracunhaém.

No Brasil, a Operação Nacional Proteção Integral IV cumpre 16 mandados de prisão preventiva e 159 mandados de busca e apreensão. A ação também acontece em outros 15 países.

Participam 503 policiais federais, 243 policiais civis dos estados da Bahia, do Distrito Federal, do Espírito Santo, de Goiás, do Mato Grosso, do Mato Grosso do Sul, do Pará, do Paraná, de Pernambuco, do Piauí, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de Tocantins.

Segundo a Polícia Federal, a operação busca integrar forças policiais nacionais e internacionais no combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil.

"A operação Nacional Proteção Integral IV compõe um esforço internacional coordenado, denominado Operação Internacional Aliados pela Infância VI, voltado ao enfrentamento de crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e de adolescentes."

A ação internacional ocorre de forma simultânea em 15 países, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em múltiplas jurisdições.

No âmbito internacional, foram cumpridos mandados na Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.

"A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e por adolescentes, como forma de reduzir riscos e de proteger possíveis vítimas. O diálogo aberto sobre segurança no ambiente digital e a orientação para que crianças e adolescentes comuniquem situações suspeitas também são medidas importantes de proteção", destacou a corporação.

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