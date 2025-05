Operação internacional contra 'malware' bloqueia mais 300 servidores e realiza 20 ordens de detenção

A- A+

Uma operação internacional contra "malware" resultou em 20 mandados de prisão e mais de 300 servidores bloqueados, anunciaram as agências europeias para a cooperação policial e judicial, Europol e Eurojust. A ação, que envolveu autoridades de Canadá, Dinamarca, França, Alemanha, Países Baixos, Reino Unido e Estados Unidos, é parte da operação contra o cibercrime "Endgame", a maior deste tipo realizada contra programas maliciosos, segundo a Europol.

Com os softwares maliciosos, os cibercriminosos conseguem infectar de forma discreta os sistemas das vítimas e baixar outros malware, por exemplo, para espionar dados ou criptografar o sistema com o objetivo de exigir um resgate (os chamados programas 'ransomware').



As autoridades desmantelaram mais de 300 servidores, bloquearam 650 sites e emitiram mandados de prisão contra 20 indivíduos. Também apreenderam 3,9 milhões de dólares em criptomoedas, segundo a Europol e a Eurojust.

"Em uma semana de ação, de 19 a 22 de maio, foram adotadas medidas contra várias famílias de malware e alguns de seus autores foram identificados", afirmaram as agências, com sede em Haia, em um comunicado.

Na primeira fase da operação 'Endgame', realizada em maio de 2024, quatro pessoas foram detidas e mais de 100 servidores foram desativados.

"Neste ano, durante Endgame 2.0, as medidas foram direcionadas contra os grupos herdeiros de programas malignos suprimidos pelas autoridades e outras variantes pertinentes", explicou a Eurojust.

Quase 50 servidores bloqueados estavam na Alemanha, segundo as autoridades do país. Segundo a Procuradoria Geral de Frankfurt, que investiga ações de cibercriminalidade, e o Escritório Federal de Polícia Criminal, "na Alemanha foram realizadas investigações sobre suspeitas de extorsão em grupo organizado e por integrar uma organização criminosa no exterior".

"As autoridades alemãs obtiveram conjuntamente mandados de prisão internacionais contra 20 indivíduos, a maioria cidadãos russos, e iniciaram as medidas de busca correspondentes", acrescentou.

