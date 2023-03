A- A+

Cento e setenta e cinco serviços de compartilhamento na internet que violavam direitos autorais foram bloqueados em Pernambuco, nesta terça-feira (14), durante a operação internacional "404.5", de combate à pirataria.



De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, foram bloqueados 65 websites, 63 aplicativos streaming ilegais e 47 “marcas de sites piratas”, que representam 128 websites de pirataria. Os serviços lucravam com a divulgação ilegal de conteúdos audiovisuais, violando os direitos autorais das produções.



Os bloqueios foram autorizados pelo Juízo da 15ª Vara Criminal da Capital. No Estado, as investigações foram iniciadas em janeiro deste ano e estão sob a coordenação do delegado Eronides Meneses, titular da Delegacia de Repressão aos Crimes Cibernéticos.

"Os criminosos cobram uma assinatura mensal, em que as pessoas pagam pequenos valores, gerando prejuízo para as operadoras de TV a cabo. Eles ganham com propagandas que são publicadas nesses sites", informou Eronides.





Ainda de acordo com o delegado, os envolvidos também exigiam que os usuários instalassem aplicativos nos navegadores e celulares, que eram contaminados com vírus que invadiam redes sociais:

"As associações de produtoras de músicas e filmes estimam que o prejuízo é milionário. Temos investigação em curso que apenas um criminoso lucra mais de R$ 1 milhão por ano. Os envolvidos em Pernambuco foram identificados e serão sentenciados".

Esta é a 5ª fase da operação nacional. A ação acontece em conjunto com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e conta com policiais dos estados da Bahia; Ceará, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul, além do Reino Unido e Peru.



Ao todo, foram bloqueados 199 sites de streaming e jogos, 63 aplicativos de música, 128 bloqueios dinâmicos de domínios, seis canais de aplicativo de mensagem e cumpridos 32 mandados de busca e apreensão. Em Pernambuco, os serviços bloqueados foram tirados do ar.

