Operação internacional desmantela grande plataforma de pornografia infantil

Uma grande plataforma de streaming com vídeos de abusos sexuais de menores de idade, que tinha quase 1,8 milhão de usuários no mundo todo, foi fechada após uma investigação conduzida em 31 países, anunciaram as autoridades alemãs nesta quarta-feira (2).

Os usuários da plataforma "Kidflix", mediante pagamento de uma taxa de inscrição em criptomoeda, tinham acesso a mais de 91 mil vídeos com 6.288 horas de gravação. Em média, cerca de sete novos vídeos eram baixados na plataforma a cada duas horas.

Este desmantelamento representa "a maior operação" realizada no campo da pornografia infantil desde a criação da Europol, a agência policial europeia, disse Guido Limmer, vice-diretor da polícia criminal da Baviera (sul da Alemanha), em entrevista coletiva.

Quase 1.400 suspeitos foram identificados. No total, 1,8 milhão de pessoas em todo o mundo teriam se conectado à plataforma, alojada na darkweb, desde abril de 2022.

"São atos de abuso sexual terríveis, imagináveis e infelizmente inimagináveis, cometidos contra crianças, crianças muito pequenas, até mesmo bebês, e disponibilizados em vídeos com qualidade de imagem muito boa", disse Limmer.

"A identificação das crianças vítimas de abuso foi um elemento essencial do trabalho", declararam as autoridades da Baviera.

A investigação começou em 2022 e levou a uma operação policial em larga escala em março, apoiada pela Europol. Participaram autoridades de 38 países, principalmente europeus, mas também dos Estados Unidos, Canadá, Colômbia, Austrália e Nova Zelândia.

