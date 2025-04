A- A+

Pernambuco Operação Inverno 2025: Defesa Civil de Pernambuco detalha ações para minimizar impacto das chuvas Evento aconteceu no auditório do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife

A Defesa Civil de Pernambuco realizou, nesta quarta-feira (30), uma reunião governamental para tratar das ações integradas da Operação Inverno 2025.

O evento aconteceu no auditório do Centro de Ciências da Saúde da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), na Zona Oeste do Recife.

O encontro teve como objetivo planejar, organizar e definir estratégias de atuação das Defesas Civis dos municípios para minimizar o impacto das chuvas no período chuvoso no estado.

A mesa de abertura do evento contou com a presença da vice-governadora de Pernambuco, Priscila Krause. Ela destacou a importância da realização da reunião e o papel do estado nas ações de prevenção aos impactos das chuvas.

"A Defesa Civil funciona como um sistema integrado que tem a atuação no âmbito federal, estadual e municipal. Cabe ao estado a coordenação das ações da Defesa Civil em Pernambuco. E essa reunião de integração governamental com vistas à quadra chuvosa de 2025 tem como objetivo a gente se antecipar o máximo possível a todos aqueles eventos que podem acontecer nas regiões do estado para que a gente atue e fortaleça as defesas civis municipais com apoio técnico e visita técnica", explicou.

Priscila Krause, vice-governadora de Pernambuco | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Além de Priscila, também compuseram a mesa de abertura o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco, Coronel BM Clóvis Ramalho; do secretário de Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho; e do Diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cenad), Armin Augusto Braun.

O encontro também contou com a presença de integrantes do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods); Agência Pernambucana de Águas e Climas (Apac); Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE); Grupamento Tático Aéreo (GTA); Gerência Geral de Polícia Científica (GGPOC); Polícia Militar de Pernambuco (PMPE); Comando Militar do Nordeste (CMNE); Capitania dos Portos; 2º Comando Aéreo Regional (2° Comar); Tribunal de Contas do Estado; Neoenergia Pernambuco; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Metropolitano (Samu); além de órgãos de Proteção e Defesa Civil dos municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Sul, Zona da Mata Norte e Agreste.

Operação Inverno 2025

Durante a reunião, o secretário executivo de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco, Coronel BM Clóvis Ramalho, ressaltou que as ações da Defesa Civil vêm sendo realizadas desde o final do ano passado.

"O planjemanto da Operação Inverno começou desde o final de dezembro de 2024. Ao longo do ano de 2025, nos primeiros meses, visitando cada município, levando as informações para que elas [gestões municipais] conheçam quais são as ações prioritárias que o município, dentro da sua competência legal, deve fazer", pontuou.

Coronel BM Clóvis Ramalho secretário executivo de proteção e defesa civil de Pernambuco | Foto: Davi de Queiroz/Folha de Pernambuco

Além da parte instrucional às gestões municipais, o secretário exemplificou quais são as ações práticas que estão sendo realizadas. Um dos destaques está em uma obra que está sendo realizada em Jardim Monte Verde, bairro localizado na divisa entre Recife e Jaboatão dos Guararapes que, em 2022, registrou mais de 40 mortos por causa de deslizamentos de barreiras.

"Todos os órgãos do governo do estado desempenham, dentro das suas vocações institucionais, as ações. Por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação está executando, em Jardim Monte Verde, uma obra estruturadora de prevenção e de drenagem. É a maior obra de prevenção em execução no Brasil. São mais de R$ 60 milhões do governo do estado", detalhou Ramalho.

A finalização da execução das obras das Barragens de Panela e de Gatos, na Mata Sul do estado, o monitoramento de áreas de riscos e meteorológico e o plantio de árvores também estão entre algumas ações de minimizar os efeitos das chuvas.

Para o mês de maio, também será lançada a nova ferramenta de alertas “Defesa Civil Alerta”. O programa digital já é executado em alguns estados da Região Sul e Sudeste.

"A ferramenta vai salvar a vida de muitas pessoas que moram em área de risco. As pessoas serão avisadas independente de fazerem cadastro no celular e vão receber um alerta para que deixem o local de risco e busquem locais seguros", explicou Ramalho.

