Operação investiga esquema de desvio de recursos públicos; valores ultrapassam R$ 2,8 milhões

A- A+

Leia também

• Recife: mulher morre e homem fica ferido em colisão entre moto e carro no Pina

• CRCPE celebra 80 anos com posse da nova diretoria e entrega do Prêmio Caduceu 2026 no Recife

• Galo Padeiro completa dez anos de operação no Recife e amplia fábrica; confira

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) apreendeu, na manhã de ontem, um volume significativo de dinheiro em moedas internacionais (dólar americano, florim húngaro, dirham dos Emirados Árabes Unidos) e barras de prata.



A ação fez parte da Operação Draft, para investigar uma suposta organização criminosa voltada à prática de lavagem de dinheiro, peculato-desvio e concussão. Foram apreendidos, ainda, aparelhos celulares, escrituras e outros documentos, que vão auxiliar nas investigações.



De acordo com os delegados que comandaram a ação, o alvo é um ex-deputado da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) que terminou o segundo mandato em 2022 e cujo nome e partido não foram revelados.



O político teria contado com a ajuda de outro ex-parlamentar, e os crimes teriam ocorrido entre 2015 e 2019. Segundo a Polícia Civil, os nomes dos envolvidos não foram divulgados para não atrapalhar o andamento das investigações.

Investigação

O esquema envolvia a nomeação de assessores sem contraprestação de serviço, que devolviam a maior parte de seus salários ao grupo criminoso (prática conhecida como rachadinha).



A PCPE acredita que há indícios de que os valores desviados eram ocultados por meio de contas de laranjas, com depósitos em valores partidos e operações financeiras simuladas. O total de dinheiro que teria sido desviado, segundo a PCPE, ultrapassa R$ 2,8 milhões, podendo chegar a R$ 6 milhões.



“As informações chegaram à Polícia Civil a partir do compartilhamento de dados entre órgãos policiais e, a partir daí, a 1ª DECCOR instaurou o inquérito policial com base nesses dados, iniciando a investigação (referente) entre os anos de 2015 e 2019”, disse o delegado Juliano de Medeiros Ferronato, titular da 1ª Delegacia de Combate ao Crime Organizado (1ª DECCOR), na coletiva de imprensa realizada para explicar a operação.



Estão sendo cumpridos oito mandados de busca e apreensão domiciliar no Recife, em Jaboatão dos Guararapes e em Olinda. Os alvos são ou foram agentes públicos e atuaram com o ex-parlamentar suspeito no período em que os desvios teriam sido realizados. Também foi decretada indisponibilidade dos bens dos investigados, expedida pela Diretoria Criminal do 2º grau, órgão especial do Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Veja também