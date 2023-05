A- A+

Região Metropolitana do Recife Operação investiga organização criminosa suspeita de homicídio contra membro de torcida organizada Estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão domiciliar em Paulista e Abreu e Lima

Onze mandados de prisão e 12 de busca e apreensão domiciliar estão sendo cumpridos na manhã desta quarta-feira (3), durante a operação "Jogo Limpo", que busca elucidar o homicídio de um membro de torcida organizada em Pernambuco.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os mandados estão sendo cumpridos nas cidades de Paulista e Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife. Os alvos são investigados pelos crimes de associação criminosa, homicídio qualificado e lesão corporal.



As investigações, que foram iniciadas em fevereiro deste ano, estão sob o comando dos delegados Raul Junges e Estefânia Azevedo, titulares da Delegacia de Repressão à Intolerância Esportiva e da 6ª Delegacia de Polícia de Homicídios, respectivamente.





Ao todo, 70 policiais civis participam da operação, entre delegados, agentes e escrivães. As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco, com o apoio operacional da Unidade de Operações Táticas do Comando de Operações e Recursos Especiais.

