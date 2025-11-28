A- A+

ATAQUE Operação israelense no sul da Síria deixa 10 mortos Desde a queda do líder sírio Bashar al-Assad em dezembro de 2024 e o início do novo governo islamista em Damasco, Israel executou centenas de ataques na região

As forças israelenses mataram 10 pessoas nesta sexta-feira (28) no sul da Síria, anunciou a televisão estatal síria, depois que o Exército do Estado hebreu efetuou uma operação na região para "deter suspeitos" de um grupo islamista.

"O número de mártires da agressão israelense contra Beit Jann aumentou para 10, incluindo mulheres e crianças, enquanto outros continuam retidos sob os escombros", informou a emissora local.

O Exército israelense havia anunciado uma operação no sul da Síria contra o grupo libanês Jamaa Islamiya, ativo neste país e no Líbano, e aliado do movimento islamista palestino Hamas.

"Durante a madrugada de quinta para sexta-feira, com base nas informações compiladas nas últimas semanas, as forças (...) lançaram uma operação com o objetivo de deter suspeitos pertencentes à organização Jamaa Islamiya", afirma um comunicado militar.

"Os suspeitos operavam na localidade de Beit Jann, no sul da Síria, e executavam atividades terroristas contra civis do Estado de Israel", acrescenta o texto. Seis soldados ficaram feridos, três em estado grave, segundo a nota militar israelense.

Desde a queda do líder sírio Bashar al-Assad em dezembro de 2024 e o início do novo governo islamista em Damasco, Israel executou centenas de ataques na Síria.

Além disso, mobilizou tropas na zona desmilitarizada das Colinas de Golã, além da linha de demarcação entre a parte do território sírio anexada unilateralmente por Israel em 1981 e o restante da Síria.

