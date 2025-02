Operação Lei Seca intensifica ações para o Carnaval 2025

A- A+

A Operação Lei Seca (OLS) vai intensificar as ações durante o Carnaval 2025, em Pernambuco, com o objetivo de reforçar a segurança nas vias e reduzir os acidentes causados pelo consumo de bebidas alcoólicas.

Em parceria com o Comitê Estadual de Prevenção aos Acidentes de Moto (Cepam), serão realizadas atividades que já são tradicionais nas festividades carnavalescas, como fiscalizações e campanhas educativas em pontos de grande concentração de foliões.

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE), onde a OLS está alocada, o Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) trabalharão em conjunto para garantir a eficácia das operações de fiscalização de alcoolemia.

Com 12 equipes distribuídas estrategicamente em pontos-chave, a OLS estará presente 24 horas por dia, não apenas nos principais polos de folia do Recife e de Olinda, mas também nas demais cidades da Região Metropolitana e no Interior do Estado.

Entre os locais prioritários para a fiscalização estão as rotas que levam às praias dos litorais Norte e Sul de Pernambuco, que recebem um aumento considerável de turistas e veículos durante o período de Carnaval.

Além disso, as cidades do interior com festas tradicionais, como Bezerros, Nazaré da Mata, Pesqueira e Buíque, também terão atenção redobrada.

Novidades em 2025

Uma das inovações deste ano será a atuação das equipes educativas compostas por cadeirantes e muletantes, vítimas de acidentes de trânsito.

Estas equipes realizarão ações nos principais polos de folia, distribuindo materiais informativos e promovendo conversas com motoristas e foliões.

O objetivo é conscientizar sobre os riscos do consumo de álcool e as consequências para a segurança de todos.

"A segurança no trânsito é fundamental para que todos possam aproveitar o Carnaval de maneira responsável e sem imprevistos. Através da colaboração entre as forças de segurança e as ações educativas, nosso objetivo é proporcionar uma festa mais segura para motoristas, pedestres e foliões", comentou o coordenador da Operação Lei Seca da SES-PE, tenente-coronel Hugo Alexandre.

Veja também