TRÂNSITO Operação Lei Seca ganha reforço no fim de ano para reduzir índice de sinistros em Pernambuco Ações ganham reforço dia e noite em diversas regiões do estado, segundo a SES-PE

Para fortalecer a busca pela redução no número de vítimas de sinistros de trânsito durante o mês de dezembro, em meio às celebrações de Natal e Ano-Novo, a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) anunciou reforço nas ações da Operação Lei Seca.

De acordo com a pasta, as operações ganham reforço dia e noite em diversas regiões do estado. Um dos principais focos é reduzir o número de vítimas em sinistros de trânsito envolvendo motocicletas.

De acordo com a coordenadora-executiva do Comitê Estadual de Prevenção de Acidentes com Motociclistas da SES-PE, Jackeline Diniz, a operação não funciona apenas como uma blitz, mas é uma barreira entre a celebração e as entradas hospitalaes.

"Além de preservar vidas, a operação evita que milhares de jovens, principal público das motocicletas, fiquem com invalidez permanente. Os dados são alarmantes: 76% são vítimas de moto, deste total 50% são da faixa etária de 19 a 39 anos. Diferentemente de um carro, na moto a 'carroceria' é o próprio corpo do condutor", alerta.

"Ao reduzir os sinistros no mês de dezembro, a secretaria garante que o sistema de saúde possa atender outras demandas sazonais", completa a coordenadora-executiva.

As ações educativas da Operação Lei Seca são fundamentais para a prevenção de sinistros de trânsito, orientando os condutores sobre práticas seguras ao dirigir, reforçam a reflexão sobre os riscos de beber e dirigir, incentivam o bom comportamento no trânsito, o uso de equipamentos de proteção, bem como o uso do cinto de segurança e a atenção às normas de trânsito, contribuindo, assim, para a diminuição dos sinistros.

Estatísticas

De acordo com dados da SES-PE, foram registradas, em 2024, um total de 47.129 notificações de vítimas de sinistros de trânsito em Pernambuco, sendo 36.025 relacionadas a ocorrências envolvendo motocicletas.

Já até dezembro de 2025, foram contabilizados 43.848 sinistros de trânsito, dos quais 33.490 envolveram motocicletas.

