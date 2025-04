Operação Lei Seca reforça fiscalização e ações educativas em Pernambuco durante a Semana Santa

A- A+

Com o objetivo de ampliar a segurança no trânsito durante um dos períodos de maior movimentação nas estradas, a Operação Lei Seca (OLS) intensifica suas ações de fiscalização e educação em Pernambuco a partir deste sábado (12) até o dia 20 de abril.

A mobilização ocorre em razão do grande fluxo de turistas rumo às cidades do Agreste, Mata Sul, Mata Norte e Região Metropolitana do Recife (RMR).

Durante o período, a operação atuará em pontos e rotas estratégicas com foco na segurança viária de motoristas e pedestres em todo o estado. Estão previstas cerca de 54 blitzes de fiscalização, além de 12 ações educativas voltadas à conscientização dos condutores e do público em geral.

As atividades educativas serão realizadas em locais de grande circulação de pessoas, como na tradicional encenação da Paixão de Cristo de Nova Jerusalém, em Brejo da Madre de Deus, e também nas cidades de Caruaru, Gravatá e Fazenda Nova, no Agreste.

Equipes da OLS distribuirão materiais informativos com orientações sobre segurança no trânsito.

A Lei Seca também estará presente em municípios com programação festiva, com bloqueios em horários diversos. A Região Metropolitana do Recife e as principais rotas de acesso às praias do Litoral Norte e Sul — como Itamaracá, Ponta de Pedras, Tamandaré e Porto de Galinhas — também receberão reforço na fiscalização.

“Nosso objetivo é preservar vidas. Durante a Semana Santa, reforçamos a presença da Operação Lei Seca nas rodovias e nas áreas de grande circulação para garantir mais segurança à população. Além das fiscalizações, levamos também ações educativas que alertam sobre os perigos da mistura entre álcool e direção, promovendo uma mudança de comportamento e mais responsabilidade no trânsito”, destacou o coordenador da Operação Lei Seca, tenente-coronel Hugo Alexandre.

As ações contam com a participação integrada de profissionais da Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), do Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) e da Polícia Militar de Pernambuco (PM-PE).

