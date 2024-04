Operação especial leva coração de Campina Grande até Recife para realização de transplante

A- A+

Na noite desta quinta-feira (18), o Recife recebeu uma operação especial para a realização de um transplante de coração no Hospital Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco - Prof. Luiz Tavares (Procape), localizado na região central da cidade.

Em nota, a Secretaria de Defesa Social (SDS) informou que o esquema tático para recebimento do órgão foi elaborado através do Grupamento Tático Aéreo (GTA).

O coração transplantado veio de Campina Grande, na Paraíba, por meio do avião da Força Aérea Brasileira (FAB), que pousou às 19h40, na base aérea do Recife, sendo, em seguida, levado pelo helicóptero do GTA até o campus da Universidade de Pernambuco (UPE), com urgência.

Por volta das 20h, médicos cardiologistas chegaram até a unidade hospitalar com o órgão para o paciente que já estava à espera. A identidade do receptor não foi revelada.

Transplantes

Só em 2023, Pernambuco registrou mais de 928 transplantes realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Entre eles, o mais frequente no estado foi o de rim, com mais de 200 cirurgias realizadas apenas nos nove primeiros meses do ano passado.

Na sequência dos transplantes mais realizados no estado entre janeiro e setembro aparecem o de fígado (72), de coração (32) e de pâncreas e rim juntos (1).

Veja também

Nações Unidas Entenda o vínculo estreito entre a ONU e os palestinos a partir de uma linha do tempo