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Sertão

Operação localiza e erradica mais de 44 mil pés de maconha em Floresta, no Sertão de Pernambuco

Um suspeito foi capturado pelos policiais e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Salgueiro

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Operação Oeste erradica mais de 44 mil pés de maconha em FlorestaOperação Oeste erradica mais de 44 mil pés de maconha em Floresta - Foto: PMPE/Divulgação

Policiais descobriram e erradicaram 44.130 pés de maconha na zona rural de Floresta, no Sertão de Pernambuco. A ação, que integra a Operação Oeste, envolveu o 2º BIEsp, o BEPI e a Polícia Federal.

De acordo com a Polícia Militar, os pés foram encontrados nas proximidades da Fazenda Exu. Ao chegar ao local, as equipes teriam sido recebidas a tiros por indivíduos armados, que fugiram pela vegetação.

Os agentes revidaram os tiros, mas não houve feridos. Os policiais conseguiram capturar um suspeito, que foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Salgueiro.

Quatro plantios de maconha, além de duas armas artesanais, foram localizados durante as buscas. O material apreendido também foi levado até Salgueiro. 

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