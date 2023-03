Operação militar israelense deixa ao menos 4 mortos na Cisjordânia

A- A+

O Exército israelense matou ao menos quatro palestinos, incluindo um adolescente, nesta quinta-feira (16), durante uma operação em Jenin, no norte da Cisjordânia ocupada – informou o Ministério da Saúde palestino.

Além disso, 23 pessoas feridas foram hospitalizadas, cinco delas em estado grave, indicou a pasta.

A fonte identificou os quatro mortos como Omar Awadin, de 16 anos; Nidal Jazim, de 28; Yusef Shrim, de 29; e Luay Sghir, de 37 anos.

“As forças de segurança estão fazendo uma operação neste momento no campo [de refugiados palestinos] de Jenin”, disse o Exército de Israel em um comunicado publicado às 15h40 (10h40 de Brasília), sem dar mais detalhes.

O conflito israelo-palestino parece ter entrado em uma nova espiral violenta, sobretudo desde que no fim de dezembro ascendeu ao poder um dos governos mais direitistas da história de Israel, liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

É no norte da Cisjordânia, bastião de grupos armados, onde o Exército israelense intensificou suas operações nos últimos meses, que se concentra o grosso da violência.

O Hamas, movimento islâmico palestino que governa a Faixa de Gaza, prometeu nesta quinta que o “crime” cometido em Jenin “não ficará sem resposta”.

Outro grupo palestino armado, a Jihad Islâmica, garantiu que Israel “pagará o preço por esses crimes”.

Quase 100 mortos

Até agora neste ano, o conflito israelo-palestino custou a vida de 85 palestinos (incluindo membros de grupos armados e civis, alguns deles menores de idade), e 12 civis (três deles menores) e um policial israelense, além de uma ucraniana, segundo contagem da AFP com base em fontes oficiais israelenses e palestinas.

No domingo (12), três combatentes palestinos morreram em um tiroteio com soldados israelenses perto de Nablus, também no norte da Cisjordânia.

Eram integrantes da Guarda dos Leões, um novo grupo armado de Nablus formado em 2022, de acordo com essa organização.

Na semana passada, dois palestinos – um deles adolescente – foram mortos a tiros por soldados israelenses no norte da Cisjordânia, um dia depois que um ataque palestino feriu três pessoas em Tel Aviv.

A Cisjordânia é um território palestino ocupado por Israel desde 1967.

Ontem, o Exército israelense anunciou que, dois dias antes, matou um "terrorista" que usava um cinto de explosivos. Segundo a mesma fonte, o indivíduo teria entrado no país pelo Líbano.

As Forças Armadas israelenses mencionaram a suspeita do envolvimento do movimento xiita libanês Hezbollah.

