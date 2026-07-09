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Choque de Ordem Operação mira organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e comércio ilegal de arma no Sertão Polícia Civil de Pernambuco cumpriu mandados de prisão na manhã desta quinta-feira (9) em quatro cidades do Sertão do estado

Uma operação da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) denominada como "Choque de Ordem" desarticulou uma organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas e de comércio ilegal de armas de fogo em quatro cidades do Sertão do estado nesta quinta-feira (9).



Segundo a corporação, as ações estão sendo realizadas nos municípios de Ipubi, Bodocó, Salgueiro e Mirandiba. A operação também busca por alvos em Goiás e em São Paulo.

Nesta quinta, estão sendo cumpridos dez mandados de prisão e oito mandados de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ipubi.

Na execução, estão sendo empregados 45 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães, afirmou a Polícia Civil.

Polícia Civil de Pernambuco desarticula organização criminosa durante operação nesta quinta-feira (9). Foto: Divulgação/PCPE

A investigação, que teve início em outubro de 2025, faz parte da Operação Nacional "Protetor das Fronteiras", coordenada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP).

Em Pernambuco, as atividades estão vinculadas à Diretoria Integrada do Interior II (Dinter II), sob o comando do delegado George Saraiva, titular da 23ª Delegacia Seccional de Polícia (23ª DESEC).

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da Polícia Civil de Pernambuco (Dintel) e ainda contaram com o apoio operacional da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (GISO/SEap-PE), do Grupamento Tático Aéreo (GTA/SDS-PE) e das Polícias Civis dos estados de Goiás e São Paulo.

A PCPE também informou que detalhes sobre a operação devem ser divulgados em momento oportuno.

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