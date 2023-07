Operação mira organização voltada ao contrabando de cigarros no Agreste de Pernambuco

A- A+

Uma organização criminosa voltada para o contrabando e a comercialização de cigarros de origem estrangeira no Agreste de Pernambuco é alvo da Operação Asteca, deflagrada na manhã desta quinta-feira (6) pela Polícia Federal (PF).

As investigações, que ficaram sob a responsabilidade da Delegacia de Polícia Federal em Caruaru, na mesma região do Estado, tiveram início em 2022, a partir de informações recebidas sobre um grupo criminoso estabelecido no Agreste e que responderia, sozinho, por grande parte do comércio de cigarros contrabandeados de países vizinhos.

Os policiais federais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Caruaru, em endereços residenciais e comerciais localizados nos municípios de Pesqueira, Caruaru e Lajedo, em Pernambuco; São Paulo, em São Paulo; e Paranaguá, no Paraná.

"O trabalho revelou ainda que integrantes do grupo investigado já haviam sido presos anteriormente pela prática do mesmo crime e de diversos outros, de notória gravidade, a exemplo do tráfico de drogas e do porte ilegal de armas de fogo", explicou a PF.

Os crimes investigados são organização criminosa, contrabando, e lavagem de dinheiro, cujas penas somadas podem chegar a 23 anos de reclusão.

