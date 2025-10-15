A- A+

Rastro Duplo Operação mira suspeitos de lavagem de dinheiro e adulteração de sinal identificador de veículo Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão domiciliar no Recife, Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima, Paulista, Carpina, Nazaré da Mata e João Pessoa (PB)

Uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e adulteração de sinal identificador de veículo automotor é alvo da Operação Rastro Duplo, realizada pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), nesta quarta-feira (15).



Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão domiciliar, ordens judiciais de sequestro de bens e bloqueio de ativos financeiros nas cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima, Paulista, Carpina, Nazaré da Mata e João Pessoa (PB).



Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Carpina, na Mata Norte de Pernambuco. As investigações começaram em agosto de 2023.

A ação, que conta com 110 policiais civis, está vinculada à Diretoria Integrada do Interior I, sob responsabilidade do delegado Thiago Freire, titular da Delegacia de Polícia da 46ª Circunscrição de Timbaúba.

As investigações foram assessoradas pela Diretoria de Inteligência da PCPE e pelo Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, com o apoio operacional do Comando de Operações e Recursos Especiais; da Gerência de Inteligência e Segurança Orgânica da Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização; da Polícia Militar de Pernambuco e da Polícia Civil da Paraíba.



Outros detalhes da Operação Rastro Duplo serão divulgados pela PCPE.

