Operação mira suspeitos de tráfico de drogas, tortura e lavagem de dinheiro em Pernambuco

Uma operação deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, na manhã desta quarta-feira (28), mira integrantes de uma organização criminosa suspeita de tráfico de drogas, comércio ilegal de arma de fogo, tortura e lavagem de dinheiro.

De acordo com a polícia, a Operação Manguezal Vermelho cumpre 24 mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão nas cidades de:

- Recife;

- Ipojuca;

- Igarassu;

- Abreu e Lima;

- Palmares;

- Limoeiro; e

- Aracaju (SE).

As ordens judiciais foram expedidas pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Ipojuca. Ao todo, 150 policiais civis participaram da operação, presidida pelo delegado Ney Rodrigues, titular da Delegacia de Polícia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. As investigações sobre as supostas ações de criminosas do grupo começaram em junho de 2020.

Presos e materiais apreendidos foram encaminhados à sede do Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), localizado no bairro de Afogados, na Zona Oeste do Recife.

Uma coletiva de imprensa marcada para o final da manhã desta quarta-feira, no Recife, irá fornecer mais detalhes sobre a operação.

