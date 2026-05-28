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Sinapse Operação mira suspeitos de tráfico, extorsão, ameaça e lavagem de dinheiro na RMR e Mata Norte Estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão e nove de busca e apreensão domiciliar

Suspeitos de tráfico de drogas, extorsão, ameaça e lavagem de dinheiro são alvos da operação Sinapse, que acontece nesta quinta-feira (28), no Recife, Olinda, Paulista, Moreno e Igarassu, na Região Metropolitana, e em Lagoa do Carro, na Mata Norte.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão e nove de busca e apreensão domiciliar, expedidos pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Canhotinho.

As investigações iniciaram em abril deste ano com o objetivo de identificar e desarticular a associação criminosa. Diversas câmeras de seguranças instaladas em via pública foram apreendidas nesta manhã.

Participam da operação 60 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. Outros detalhes da ação serão apresentados pela corporação em coletiva de imprensa.

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