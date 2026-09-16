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Força Integrada IV Operação nacional contra o crime organizado cumpre mandados de busca e apreensão em Pernambuco No Recife, a operação cumpre três mandados de busca e apreensão para o aprofundamento de investigações relacionadas ao crime organizado em Pernambuco e na Bahia

Pernambuco está entre os estados alvos da operação nacional contra o crime organizado "Força Integrada IV", deflagrada nesta quarta-feira (16).

Promovida pelas Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (Ficcos) do país, a ação cumpre 173 mandados de busca e apreensão e 106 prisões simultaneamente em 19 estados brasileiros.



Além de Pernambuco, a ação ocorre no Acre, Alagoas, Amapá, Bahia Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima e Sergipe.

No Recife, a operação cumpre três mandados de busca e apreensão para o aprofundamento de investigações relacionadas ao crime organizado em Pernambuco e na Bahia.

Operação nacional cumpre mandados de busca e apreensão em Pernambuco | Foto: PF/Divulgação

A Polícia Federal no estado informou que a Ficco/PE também ficou responsável pela deflagração da operação na Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul, e cumpriu, ainda, quatro mandados de prisão preventiva.

"Durante a operação, foram apreendidos valores monetários que somam R$ 122.000", afirmou a Ficoo/PE.

A ação nacional atua no enfrentamento ao tráfico de drogas, ao tráfico de armas, à lavagem de dinheiro, às organizações criminosas violentas e a outros delitos relacionados ao crime organizado.

Medidas cautelares patrimoniais e investigativas também estão sendo cumpridas, como bloqueios, sequestros e restrições patrimoniais superiores a R$ 508 milhões, incluindo imóveis, veículos, ativos financeiros e outros bens vinculados aos investigados.



No Tocantins, a 2ª Vara Federal determinou o bloqueio do maior volume de recursos financeiros sob suspeita (até R$ 412,5 milhões). A ação mirou o suposto núcleo responsável pelo suporte logístico e financeiro de uma organização criminosa especializada no tráfico internacional de drogas e na lavagem de capitais.



O segundo maior volume de bens e valores sequestrados judicialmente, R$ 75 milhões, foi registrado no Mato Grosso do Sul, onde foram apreendidos mais de 250 quilos de cocaína e 60 quilos de haxixe.



Somente na Bahia, estão sendo cumpridos 57 mandados de busca e apreensão e 45 de prisão. A ação resultou no bloqueio e sequestro patrimonial de mais de R$ 12 milhões dos investigados.



A iniciativa reúne as polícias Civil, Militar e Penal, Guardas Municipais, Polícia Rodoviária Federal e Secretarias de Segurança Pública estaduais, em modelo de cooperação técnica e operacional coordenado pela Polícia Federal.

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