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SEGURANÇA Operação nacional recupera celulares roubados e furtados em Pernambuco Operação Última Chamada envia mensagens via WhatsApp para usuários de linhas vinculadas a aparelhos com registro de roubo ou furto

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) participou, nesta quarta-feira (19), da Operação Última Chamada, ação de âmbito nacional voltada à recuperação de aparelhos celulares com restrição por roubo ou furto.

Segundo a corporação, a iniciativa já vinha sendo realizada em Pernambuco e tem nesta quarta-feira o chamado “dia D” nacional.

Em Pernambuco, a Polícia Civil já se aproxima da marca de 2 mil mensagens enviadas via WhatsApp para números telefônicos vinculados a aparelhos identificados com restrição.

As mensagens são encaminhadas aos usuários das linhas associadas aos celulares e orientam os destinatários a comparecer voluntariamente à delegacia mais próxima, levando o aparelho para conferência do IMEI, número de identificação único do celular.

A orientação da Polícia Civil é que as pessoas que receberem a mensagem compareçam a uma unidade policial para esclarecer a situação do aparelho. O objetivo é verificar o IMEI e confirmar a procedência do celular.

“Então, se você recebeu essa mensagem, compareça à delegacia porque há alguma restrição nesse aparelho. Concomitantemente, a polícia também, à medida que está recuperando quase 2.000 aparelhos nessa semana, está devolvendo também esses aparelhos para os seus verdadeiros donos. Essa operação continuará ao longo da semana e esperamos recuperar o maior número de celulares possíveis para que eles sejam devolvidos para seus respectivos donos”, afirma a delegada Kelly Luna, gestora adjunta da Diretoria Integrada Metropolitana.

A Polícia Civil orienta que os destinatários não vendam, repassem ou descartem os aparelhos antes da regularização da situação junto à corporação.

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